Polícia

Foragido da Justiça é capturado em Poá

Homem tentou fugir da equipe da ROMU, mas foi cercado e levado à Delegacia de Polícia Civil de Itaquá

26 janeiro 2026 - 09h20Por da Reportagem Local
Foragido da Justiça é capturado em PoáForagido da Justiça é capturado em Poá - (Foto: Divulgação)

A equipe das Rondas Municipais (ROMU) da Guarda Civil de Poá capturou, na noite do último sábado (24), um indivíduo procurado pela Justiça. A prisão aconteceu durante um patrulhamento ostensivo realizado no bairro Vila Varela.

Segundo o boletim policial, a equipe trafegava pela Rua Osvaldo Teixeira quando, na altura do numeral 581, avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi cercado e contido.
Ao realizarem a averiguação via sistemas de segurança, os agentes da ROMU confirmaram que o indivíduo era procurado pelos crimes de receptação e tráfico de drogas, com um mandado de prisão pendente de cumprimento.

A equipe deu voz de prisão imediata e conduziu o capturado à Delegacia de Polícia Civil de Itaquaquecetuba. O caso foi apresentado à autoridade policial judiciária, o delegado de plantão, que lavrou o boletim de ocorrência de captura de procurado e manteve o infrator à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena.

