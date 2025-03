Foragido da Justiça é capturado no Parque Max Feffer

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano efetuou a captura de um foragido da Justiça durante patrulhamento no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, na noite da última terça-feira (04/03). O indivíduo, que possuía um mandado de prisão em aberto por débito de pensão alimentícia, foi identificado e conduzido à Delegacia de Polícia Central.

A ação ocorreu quando os agentes perceberam que um homem demonstrou nervosismo ao avistar os agentes e passou a encará-los fixamente. Ao notar a aproximação da equipe, ele tentou fugir, andando em direção a populares. Diante da atitude suspeita, os agentes foram em busca do indivíduo e realizaram a abordagem.

Após consulta ao sistema do Centro de Comunicação Operacional, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ele recebeu voz de prisão e foi imediatamente encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, ressaltou que esta é mais uma captura de foragido realizada pela GCM nesta semana. “Só nos últimos dias, nossa Guarda Civil prendeu um suspeito de tráfico no bairro Miguel Badra, recuperou um celular furtado no centro e capturou outro procurado na Praça João Pessoa. Esse novo caso no Parque Max Feffer reforça o comprometimento da GCM em manter Suzano segura e vigilante”, afirmou.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no centro.