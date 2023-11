Foragido da Justiça é preso com moto roubada em Ferraz

Um homem, 21, foragido do sistema prisional, foi preso com uma moto roubada na tarde da última segunda- feira (20), em Ferraz de Vasconcelos. O homem tentou fugir da abordagem policial na qual resultou em uma perseguição pelas ruas da cidade.

Por volta das 14 horas, policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, decidiram abordar dois suspeitos que transitavam na Avenida Suzana Arlow com uma moto Honda/Elite 125 sem placas.

A dupla não obedeceu a ordem de parada e prosseguiram até a rua José do Patrocínio, na qual abandonaram o veículo e passaram a fugir a pé.

Na abordagem um deles foi detido e quando foi submetido à consulta dos antecedentes criminais, os policiais constataram que estava foragido do sistema prisional. O suspeito tinha uma condenação por roubo.

Na sequência, os agentes consultaram os números do chassi da motocicleta e descobriram que havia sido roubada no último dia 12.

A vítima compareceu no distrito policial e reconheceu o homem como um dos autores do roubo. Segundo a vítima, o roubo aconteceu na rua Getulina, região de Guaianazes, o homem apareceu na sua frente com arma em punho e anunciou o assalto, fugindo em seguida levando a moto e objetos pessoais.

A ocorrência foi registrada no distrito policial onde o homem permanece preso por estar foragido do sistema prisional. Além disso, será investigado pelo crime de roubo praticado por ele na região leste da capital.

A motocicleta foi devolvida para a vítima.