Polícia

Foragido da Justiça é preso com quase R$ 100 mil em Itaquá

Polícia apreendeu cartões de créditos, máquinas de cartão, notebooks, cheques, celulares e dinheiro

19 setembro 2025 - 10h46Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Caso foi registrado no 1º DP de ItaquáCaso foi registrado no 1º DP de Itaquá - (Foto: Reprodução/Street View)

Um homem de 48 anos, foragido da Justiça, foi capturado na manhã desta quinta-feira (18), no bairro Jardim Joseli, em Itaquaquecetuba. Suspeito estava com R$ 97.065 em dinheiro e admitiu aplicar golpes financeiros.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante patrulhamento de rotina na rua Japurá, os policiais perceberam o homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

Durante a revista, foram encontrados cinco cartões bancários com etiquetas e senha. Com autorização, os agentes entraram na residência do suspeito e apreenderam oito máquinas de cartão, 17 cartões bancários, dois notebooks, 16 cheques, sete celulares e R$ 97.065 em dinheiro.

Questionado, o homem admitiu utilizar os objetos para aplicar golpes financeiros. Ele já possuía mandado de prisão em aberto e foi conduzido à delegacia.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Itaquaquecetuba como captura de procurado e apreensão de objetos.