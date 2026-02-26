Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 26 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Foragido da Justiça é preso em Suzano após perder seu documento em fuga

Segundo a polícia, ele foi abordado e identificado enquanto circulava em uma via da cidade

26 fevereiro 2026 - 11h59Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Foragido da Justiça é preso em Suzano após perder seu documento em fugaForagido da Justiça é preso em Suzano após perder seu documento em fuga - (Foto: Divulgação)

Um foragido da Justiça, procurado pelo tráfico de drogas, perdeu o documento durante uma fuga e acabou preso, nesta quinta-feira (26), em  Suzano. A equipe policial estava patrulhando a rua Prudente de Moraes, quando viram o homem circulando na via. Ele foi e, após confirmarem sua identidade, foi conduzido ao distrito policial onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.         

A prisão do foragido começou a ser desenhada no dia 2 de fevereiro, quando equipes da Primeira Companhia patrulhavam a rua General José Galeti, no Jardim Natal, e decidiram abordar um grupo de pessoas. Enquanto a equipe se aproximava, o grupo fugiu em várias direções. 

Um deles abandonou uma sacola contendo 145 porções de entorpecentes diversos, R$ 318 e um aparelho de telefone celular usado para guardar uma cédula de identidade, apreendidos no distrito policial. Na ocasião, os Militares constataram que o documento encontrado pertencia a um homem de 51 anos foragido do sistema prisional desde outubro de 2023, quando o mandado foi expedido pelo juiz da 3ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo.