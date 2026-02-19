Foragido é pego na Mogi-Bertioga

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (18), um homem que havia fugido do sistema prisional de Mongaguá, possuindo condenações pelos crimes de Tráfico de Drogas e Furto. O foragido foi encontrado na Rua Yoshio Honda, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes.

Segundo a polícia, o indivíduo foi considerado suspeito pois, ao perceber a presença da viatura, mudou repentinamente seu trajeto. Ao ser dada ordem de abordagem, o homem empreendeu fuga a pé por diversas vias, sendo acompanhado pela equipe policial, vindo a adentrar um córrego ao final da Avenida Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), conhecida popularmente como Mogi-Bertioga.

No momento da abordagem, ofereceu resistência ativa, sendo necessário o uso moderado e proporcional da força para cessar a resistência e algemá-lo. Em razão dos arranhões decorrentes da fuga, o detido foi conduzido à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente liberado. Na sequência, foi apresentado à Central de Flagrantes, permanecendo preso à disposição da Justiça.