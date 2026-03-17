Foragido é preso e sete crianças são resgatadas em operação contra o tráfico em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou, no início desta semana, a Operação Tráfico Zero, que resultou na prisão de um homem foragido da Justiça e no resgate de sete crianças em um imóvel utilizado pelo tráfico de drogas. A ação contou com o apoio das polícias Civil e Militar.

Foram apreendidos 4.789 entorpecentes e R$ 3.976,00 em dinheiro proveniente do tráfico. A principal ocorrência foi registrada no Recanto Mônica, na segunda-feira (16), onde as equipes localizaram uma casa-bomba usada para armazenamento e distribuição de drogas. No local, o suspeito, procurado por tráfico, foi detido e encaminhado à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

“O trabalho da nossa polícia municipal, em conjunto com as polícias Civil e Militar, tem sido fundamental para enfraquecer o tráfico no município. Seguiremos com operações estratégicas e presença constante nos bairros”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

“A nossa missão é intensificar cada vez mais o combate ao tráfico de drogas em Itaquá. Essa operação mostra a importância do trabalho integrado das forças de segurança e o resultado direto na proteção da população”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

Na ação, foram apreendidas 3.805 porções de drogas, sendo 873 de maconha, 772 de crack e 2.260 de cocaína, além de R$ 3.976,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares. Durante a ocorrência, as crianças encontradas no imóvel ficaram sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

Outras apreensões também foram registradas pela cidade. Na Vila Monte Belo, foram localizados R$ 510 em dinheiro, anotações do tráfico, 42 porções de crack, 30 de drogas K e 22 de cocaína. Na Vila Virgínia, as equipes apreenderam 23 porções de cocaína e 17 de crack. Já na Vila Gepina, foram recolhidas 63 porções de drogas K e 11 de crack.

Outra ocorrência de destaque foi registrada na rua Roseira, em uma área de mata no Recanto Mônica, onde os agentes localizaram 305 porções de cocaína, 255 de crack, 100 de drogas K, 66 de haxixe e 50 de skank.

Somadas às apreensões da casa-bomba, as ações da Força Azul resultaram na retirada de 4.789 entorpecentes de circulação em 24 horas de operação, que segue ao longo da semana.

“A ação reforça a diretriz da administração de investir em segurança e integração. Estamos atuando com planejamento e inteligência para garantir mais tranquilidade aos moradores”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.