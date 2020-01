Foragido há quase cinco anos, detento se passava pelo primo para escapar da polícia

Um foragido da Justiça foi capturado nesta sexta-feira, 3, na Rua Said Rafful, no Parque Maria Helena, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso passou quase cinco anos fingindo ser o primo para escapar da polícia. A ação foi realizada por policiais do 3° Pelotão, da 4ª Cia do 32º Batalhão.

No período em que se passou por outra pessoa, o detento andava sem documentos pessoais e, quando era abordado pela polícia, passava o nome completo tanto da tia quanto do tio, bem como a numeração do RG do primo, segundo os policiais.

Desta vez, porém, a tentativa de escapar de mais uma abordagem foi falha. Ainda de acordo com os PMs, ao ser questionado por mais de uma vez, o foragido entregou a farsa vivenciada por anos.

Os policiais descobriram que o homem não havia retornado para o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Mongaguá, onde deveria cumprir pena por roubo. Além desta condenação, o foragido responde por um furto e outro assalto.

Agora, o homem deve ser levado à cadeia e cumprirá pena em regime fechado. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial (DP) do Boa Vista.