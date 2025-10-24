Foragido por envolvimento em roubo milionário de botox é preso em Itaquá

Um homem que estava foragido da Justiça, suspeito de ter participado de um roubo milionário de botox ocorrido em junho deste ano no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso nesta quarta-feira (22). O suspeito foi localizado em uma borracharia na região do Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, após uma denúncia anônima.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre o paradeiro do procurado. Os policiais foram até o local e o abordaram. Foi constatado, por meio do sistema de inteligência, o mandado de prisão em aberto.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pelas investigações do caso, já havia realizado uma operação anterior para prender o suspeito, porém, ele conseguiu fugir.

Cinco dias depois do roubo, os agentes recuperaram parte da carga, avaliada em R$ 7 milhões, em um galpão localizado em Embu das Artes. Na ocasião, o responsável pelo local foi preso em flagrante e autuado por receptação qualificada.

As investigações prosseguiram e, em julho, policiais da 2ª Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) prenderam outros quatro envolvidos. Com a quadrilha, foram apreendidos celulares e o veículo utilizado durante o crime no aeroporto.

O último suspeito detido foi inicialmente levado à Central de Polícia Judiciária de Itaquaquecetuba, que acionou o Deic. O caso foi registrado como captura de procurado.