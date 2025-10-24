Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/10/2025
Polícia

Foragido por envolvimento em roubo milionário de botox é preso em Itaquá

Homem era procurado pela Justiça desde que fugiu de uma operação do Deic

24 outubro 2025 - 09h42Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/SSP)

Um homem que estava foragido da Justiça, suspeito de ter participado de um roubo milionário de botox ocorrido em junho deste ano no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi preso nesta quarta-feira (22). O suspeito foi localizado em uma borracharia na região do Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, após uma denúncia anônima.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre o paradeiro do procurado. Os policiais foram até o local e o abordaram. Foi constatado, por meio do sistema de inteligência, o mandado de prisão em aberto. 

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pelas investigações do caso, já havia realizado uma operação anterior para prender o suspeito, porém, ele conseguiu fugir. 

Cinco dias depois do roubo, os agentes recuperaram parte da carga, avaliada em R$ 7 milhões, em um galpão localizado em Embu das Artes. Na ocasião, o responsável pelo local foi preso em flagrante e autuado por receptação qualificada. 

As investigações prosseguiram e, em julho, policiais da 2ª Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) prenderam outros quatro envolvidos. Com a quadrilha, foram apreendidos celulares e o veículo utilizado durante o crime no aeroporto. 

O último suspeito detido foi inicialmente levado à Central de Polícia Judiciária de Itaquaquecetuba, que acionou o Deic. O caso foi registrado como captura de procurado.