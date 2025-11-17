Foragido por tráfico de drogas é preso em Suzano

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso na manhã do último sábado (15), no Jardim Casa Branca, em Suzano.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça na rua Julia Lemos Rogério. As vítimas relataram que o ex-companheiro da mulher estava em frente a residência do casal ameaçando-os.

Quando os agentes chegaram no endereço, o suspeito já havia saído do local.

Durante as orientações para a situação e conferência das identidades das vítimas, foi contatado que o homem estava foragido do sistema prisional desde junho de 2023. Ele havia sido condenado por tráfico de drogas.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano e permanece à disposição da Justiça.