Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 17 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 15/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Foragido por tráfico de drogas é preso em Suzano

Homem estava foragido desde junho de 2023

17 novembro 2025 - 13h15Por Da região
- (Foto: Arquivo/DS)

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas, foi preso na manhã do último sábado (15), no Jardim Casa Branca, em Suzano.

Segundo a polícia militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça na rua Julia Lemos Rogério. As vítimas relataram que o ex-companheiro da mulher estava em frente a residência do casal ameaçando-os.

Quando os agentes chegaram no endereço, o suspeito já havia saído do local.

Durante as orientações para a situação e conferência das identidades das vítimas, foi contatado que o homem estava foragido do sistema prisional desde junho de 2023. Ele havia sido condenado por tráfico de drogas.

O homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Suzano e permanece à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM prende homem por roubo e recupera mercadorias avaliadas em R$ 4 mil
Polícia

GCM prende homem por roubo e recupera mercadorias avaliadas em R$ 4 mil

Centro Municipal de Saúde Mental é vandalizado e tem atendimento suspenso nesta segunda-feira
Polícia

Centro Municipal de Saúde Mental é vandalizado e tem atendimento suspenso nesta segunda-feira

GCM de Itaquá recupera motocicleta roubada e desarticula casa-bomba
Polícia

GCM de Itaquá recupera motocicleta roubada e desarticula casa-bomba

Advogada suspeita de aplicar golpes contra aposentados é presa em Mogi
Polícia

Advogada suspeita de aplicar golpes contra aposentados é presa em Mogi

Smart Mogi recupera mais duas motos roubadas
Polícia

Smart Mogi recupera mais duas motos roubadas

GCM prende mais um procurado da Justiça com uso da tecnologia 'Smart Suzano'
Polícia

GCM prende mais um procurado da Justiça com uso da tecnologia 'Smart Suzano'