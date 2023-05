Foragido por tráfico de drogas tenta enganar policiais e acaba preso em Suzano

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta feira (10), um homem de 42 anos que estava foragido de sistema prisional condenado por tráfico de drogas em Suzano.

Tudo aconteceu por volta das 21h30. Policiais militares da 4ª Companhia do 32° Batalhão patrulhavam a Rua José Carlos Cardoso, no Jardim Alterópolis, quando decidiram abordar dois indivíduos. Um deles, com antecedente criminal por tráfico de drogas, apresentou documento de identidade e foi liberado. Já o segundo abordado alegou não possuir documentos e passou o nome de outra pessoa para ser consultado no banco de dados. No entanto, durante entrevista, os policiais desconfiaram das informações passadas por ele, com várias contradições.

O infrator foi conduzido ao distrito policial onde foi constatado que era foragido do sistema prisional por haver condenação de cinco anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2018. Ainda no distrito policial, por se identificar com dados de outra pessoa aos policiais militares, foi autuado por uso de identidade falsa.

A conduta criminosa do detido, que culminou na condenação, começou em agosto de 2018, ocasião em que foi preso no bairro Miguel Badra, também em Suzano, portando mais de 150 gramas de entorpecentes diversos. Em setembro 2021, depois de condenado e conquistar o direito a cumprir sua pena em regime semiaberto, tentou entrar na penitenciaria de São Vicente ll com dez porções de maconha escondidas na cueca.

Por essa infração, foi conduzido ao distrito policial onde foi novamente autuado e, por fim, em setembro de 2022 não retornou à penitenciaria para dar continuidade ao cumprimento da pena, até ser abordado e detido pela Polícia Militar no último dia 10.