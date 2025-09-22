Força Patrulha apreende 367 porções de entorpecentes e recupera celular furtado

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, apreendeu 367 porções de drogas, totalizando 417 gramas, além de dois frascos de lança-perfume, e recuperou um celular furtado em duas ocorrências distintas realizadas. As ações aconteceram nos bairros Jardim Alterópolis e Vila Urupês, durante patrulhamentos preventivos.

Ambos os casos ocorreram na terça-feira da última semana (16/09) e, no primeiro atendimento, registrado por volta das 10h50, a equipe realizava ronda pela rua dos Ipês, no bairro Vila Urupês, quando abordou um homem de 31 anos em atitude suspeita próximo à entrada de um condomínio. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar os dados do celular que ele portava, a equipe constatou restrição por furto. O aparelho estava relacionado a um boletim de ocorrência registrado anteriormente. Diante da constatação, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia Central, permanecendo à disposição da autoridade policial pelo crime de receptação.

Já no início da tarde, às 13h20, outra equipe da Força Patrulha realizava patrulhamento pela rua Eziquiel Corrêa Machado, no Jardim Alterópolis, quando flagrou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da viatura, ambos fugiram, abandonando uma sacola preta que carregavam. Dentro dela foram encontradas 177 porções de cocaína (178 gramas); 70 de maconha (152 gramas); 67 de crack (39 gramas); 51 de K-9 (48 gramas), um entorpecente sintético, similar à maconha; e dois frascos de lança-perfume. Todo o material foi apresentado no 2º Distrito Policia do Boa Vista, onde permaneceu apreendido.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação diária da corporação. “O trabalho constante da GCM é fundamental para coibir a criminalidade e retirar drogas das ruas. Além disso, a recuperação de bens furtados devolve segurança e tranquilidade à população. São resultados que reforçam o compromisso da nossa equipe em proteger Suzano”, afirmou.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.