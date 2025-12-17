Força Patrulha captura foragido da Justiça com auxílio do Smart Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, capturou na tarde desta terça-feira (16/12) um foragido da Justiça durante patrulhamento pelo bairro Jardim Dona Benta.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h45 e teve início após a identificação do suspeito pelo sistema Smart Suzano, que apontou mandado de prisão em aberto pelo crime de atentado violento ao pudor. Com essa prisão, a GCM chega a oito pessoas capturadas com o auxílio do Smart Suzano.

Pela manhã, o sistema de monitoramento detectou a passagem de um indivíduo pela região central do município, constando como procurado pelo artigo 214 do Código Penal. Com as características físicas e a imagem compartilhadas entre as equipes operacionais, a Força Patrulha intensificou o patrulhamento nos bairros da cidade ao longo do dia.

Durante ronda pelo Jardim Dona Benta, os agentes visualizaram o indivíduo no interior de um bar. Foi realizada a abordagem e, após a apresentação da documentação pessoal, incluindo Carteira Nacional de Habilitação (CNH), confirmou-se que se tratava do mesmo homem identificado anteriormente pelo sistema. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Suzano.

Na unidade policial, a autoridade de plantão confirmou a existência do mandado de prisão em aberto, referente a crime ocorrido no Estado de Alagoas. O indivíduo permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do uso da tecnologia aliada ao trabalho ostensivo. “A integração entre os sistemas de monitoramento e o patrulhamento em campo tem sido fundamental para localizar pessoas procuradas pela Justiça. A atuação da Força Patrulha reforça nosso compromisso com a segurança da população e com a cooperação entre os órgãos de segurança pública”, afirmou.

A ação reafirma o papel da GCM de Suzano no apoio às forças policiais e na manutenção da ordem pública em todas as regiões do município.