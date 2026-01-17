Força Patrulha captura foragido da Justiça durante ação no Miguel Badra

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou um foragido do sistema prisional na manhã da última quinta-feira (15/01/2026), às 9h30, no bairro Cidade Miguel Badra, durante patrulhamento preventivo motivado por denúncia anônima sobre um suposto ponto de tráfico de drogas na região.

Ao se aproximarem do local indicado, na rua Benedito Salomé da Anunciação, os agentes visualizaram um indivíduo que apresentou comportamento suspeito ao notar a presença da viatura, passando a bater palmas e chamar por uma moradora em frente ao portão de uma residência, o que motivou a abordagem.

Durante a averiguação, foi constatado que o suspeito não portava documentos pessoais, porém, em consulta ao sistema Muralha Paulista do governo do Estado, a equipe confirmou que se tratava de um foragido da Justiça, evadido do sistema prisional em setembro do ano passado. No momento da abordagem, o homem tentou fugir e ofereceu resistência, sendo necessário o uso progressivo da força, conforme prevê a legislação, resultando em luta corporal até sua imobilização.

Antes da intervenção, os agentes já haviam observado que o indivíduo apresentava um corte grave na orelha direita. Diante da lesão, ele foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do Jardim Revista, onde recebeu atendimento médico, incluindo sutura e curativos. Questionado, afirmou que o ferimento teria ocorrido ao se cortar em um arame farpado.

Após a liberação médica, o homem foi encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde permaneceu à disposição da autoridade policial para as providências legais e posterior recondução ao sistema prisional.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância das ações integradas. “A atuação da GCM, aliada às denúncias da população, é fundamental para retirar foragidos das ruas e reforçar a segurança nos bairros”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.