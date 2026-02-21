Força Patrulha localiza 171 porções de drogas e prende homem por tráfico

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, atendeu a duas ocorrências distintas relacionadas a entorpecentes nas últimas quarta e quinta-feira (18 e 19/02), durante patrulhamentos preventivos realizados em diferentes regiões do município. As ações resultaram na localização de 171 porções de drogas e na prisão de um homem pelo crime de tráfico de drogas.

A primeira ocorrência foi registrada na quarta-feira, ao meio-dia, enquanto os agentes realizavam patrulhamento pelo Parque Maria Helena, na rua Albert Fink. Foi então que a GCM recebeu denúncia de um munícipe informando sobre a concentração de indivíduos em atitude suspeita nas proximidades da via.

Ao se aproximarem do local, os suspeitos fugiram para uma área de mata, impossibilitando a abordagem. Durante busca nas imediações, os agentes localizaram uma sacola contendo 27 porções de maconha, 8 de crack, 17 de cocaína e 13 de haxixe, totalizando 65 unidades de entorpecentes. O material foi recolhido e apresentado no 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Já na quinta-feira, às 14 horas, durante nova ronda na avenida Taiaçupeba, na Vila Amorim, os agentes visualizaram três indivíduos, sendo que um deles realizava a entrega de um objeto, aparentando ser entorpecente, a outro homem.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e constatado que o indivíduo identificado estava comercializando drogas no local. Com ele foram localizadas 34 porções de maconha e 72 porções de cocaína, somando 106 unidades. Além dele, outras duas pessoas estavam juntas e confessaram que estavam no local para comprar maconha. Diante dos fatos, a GCM conduziu o suspeito e os outros dois indivíduos à Delegacia de Polícia Central.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, as ações demonstram a continuidade do trabalho preventivo realizado no município. “Os patrulhamentos são realizados de forma permanente em diferentes bairros. O objetivo é coibir práticas ilícitas, garantir segurança à população e assegurar a atuação imediata sempre que houver denúncia ou situação suspeita”, finalizou o titular da pasta.