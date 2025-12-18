Envie seu vídeo(11) 4745-6900
18/12/2025
Segurança

Força Patrulha prende dois acusados de roubo a loja de conveniência

Ação rápida ainda resultou na recuperação de cerca de R$ 7 mil em mercadorias subtraídas de estabelecimento comercial

18 dezembro 2025 - 16h44Por da Reportagem Local
Força Patrulha prende dois acusados de roubo a loja de conveniênciaForça Patrulha prende dois acusados de roubo a loja de conveniência - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Força Patrulha, prendeu dois suspeitos na manhã da última terça-feira (17/12), às 7h50, após assalto a uma loja de conveniência localizada na rua Baruel, região central do município.

A ocorrência foi registrada após acionamento do Centro de Comunicação Operacional (CCOM), que informou sobre a ação criminosa em andamento no local. A equipe ainda recuperou os itens subtraídos da loja, avaliados em R$ 7 mil.

Segundo as informações apuradas, uma equipe foi averiguar a denúncia de que cinco indivíduos estariam praticando roubo no interior do estabelecimento. Ao chegar ao endereço indicado, os agentes visualizaram os suspeitos saindo da loja em direção a um ponto de ônibus, carregando sacolas com produtos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos arremessaram os volumes ao solo e se dispersaram, tentando fugir da abordagem. Durante patrulhamento imediato no entorno, a equipe conseguiu localizar dois suspeitos, que foram abordados e contidos e algemados.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Central, onde foram apresentados à autoridade de plantão. Após serem ouvidos, eles foram presos pelo crime de roubo. As mercadorias recuperadas foram restituídas à funcionária da loja.

Entre os itens apreendidos estavam 429 chocolates, 21 isqueiros, 44 latas de bebidas alcoólicas, 126 maços de cigarros e 44 gomas de mascar, totalizando aproximadamente R$ 7 mil em produtos.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a eficiência da atuação. “A resposta rápida da Força Patrulha foi fundamental para impedir a consumação do crime e garantir a prisão dos envolvidos. Esse trabalho demonstra o compromisso da GCM com a proteção do comércio e da população, reforçando a presença preventiva nas áreas de maior circulação”, afirmou.

A GCM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 153 e (11) 4746-3297.

