Polícia

Força Patrulha prende homem por tráfico de drogas no Jardim São Bernardino

Ação realizada na última quarta-feira (14/01) ainda resultou na apreensão de 138 porções de entorpecentes e dinheiro

16 janeiro 2026 - 17h41Por de Suzano
A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu um homem por tráfico de drogas na rua Benedito Domingos Pedroso, no bairro São Bernardino, durante patrulhamento preventivo. Na ocasião, também foram apreendidos 138 porções de drogas, somando 302 gramas no total.

A ocorrência foi na última quarta-feira (14/01), às 10h10, e teve início quando os agentes visualizaram dois indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir. Durante a evasão, um deles dispensou uma sacola preta no solo, sendo ambos abordados em seguida e encaminhados ao 2º Distrito Policial do Boa Vista.

Após a abordagem, o indivíduo que havia descartado a sacola foi identificado e confessou aos agentes que realizava a venda de drogas. Na verificação do material apreendido, a equipe constatou a presença de 72 porções de maconha, totalizando 244 gramas, além de 66 de cocaína, com peso de 58 gramas, e a quantia de R$ 47 em dinheiro.

As substâncias foram recolhidas e apresentadas à autoridade policial, que determinou a apreensão dos entorpecentes para as medidas cabíveis. O suspeito permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça, enquanto o segundo indivíduo foi ouvido e liberado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância da atuação da corporação no combate ao tráfico. “O trabalho da Força Patrulha é essencial para coibir o comércio de drogas nos bairros e garantir mais segurança à população, com ações firmes e constantes”, afirmou.

A Guarda Civil Municipal segue intensificando o patrulhamento preventivo em todas as regiões da cidade, reforçando o compromisso com a ordem pública e a proteção dos munícipes. Denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.

