Força Patrulha prende mulher por tráfico, localiza drogas e recupera celular roubado

A Força Patrulha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou entorpecentes, prendeu uma mulher suspeita de tráfico e recuperou um celular roubado no começo desta semana durante patrulhamentos nos bairros Cidade Miguel Badra e Jardim Graziela, ambos bairros da região norte.

No primeiro atendimento, ocorrido às 10h40 de domingo (16/02), os agentes faziam uma ronda pelo Cidade Miguel Badra quando notaram alguém na rua Rubens Pimenta de Medeiros falar para uma mulher “olha a viatura, cuidado com a droga”. O alerta fez com que os GCMs a abordassem e verificassem a sacola que ela carregava. No volume foram encontrados 90 porções de cocaína, 61 de maconha e 130 de crack, cinco frascos de lança-perfume, um comprimido de ecstasy e cinco unidades de dry, um entorpecente feito à base de maconha. Ela foi presa e levada para a Delegacia de Polícia Central. O indivíduo que teria advertido a mulher não foi encontrado.

Quase 24 horas depois, no Jardim Graziela, a Força Patrulha trafegava pelo bairro quando recebeu uma denúncia de venda de drogas na rua Benedito Domingos Pedroso. No local, os guardas avistaram um homem jogar uma sacola preta no chão ao perceber a viatura. Ele conseguiu fugir, mas o volume foi recuperado e dentro dele havia 31 porções de cocaína e mais 89 de maconha.

Perto do local, um indivíduo em atitude suspeita confessou ser usuário de entorpecentes. Com ele foi localizado um aparelho celular com queixa de roubo em fevereiro do ano passado. Em conversa com os GCMs ele revelou que comprou o aparelho de uma pessoa desconhecida. Encaminhado para o 2º Distrito Policial do Boa Vista, o rapaz foi ouvido e liberado. Tanto as drogas quanto o aparelho foram apreendidos.

Para o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, manter a fiscalização constante das ruas é fundamental para tentar impedir o comércio de entorpecentes. “Sempre gosto de pontuar que nosso patrulhamento traz resultados, e desta vez não foi diferente. Tivemos sucesso na localização de drogas e prisão de uma suspeita de tráfico. Além disso, ainda recuperamos um celular roubado que será devolvido ao real proprietário”, definiu o chefe da pasta.

A GCM de Suzano atende por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297, além da Base Operacional GCM Jose Inacio (estrada dos Fernandes, 2.590 - Jardim Casa Branca); da Base Operacional Jardim Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 957 - Sesc); da base central (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599 - Vila Figueira); da base do Parque Municipal Max Feffer (Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador); e da Base de Segurança Integrada (BSI) da Praça João Pessoa, no Centro.