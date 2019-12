Força Tática apreende 1,3 quilos de drogas; dois são presos

A Força Tática prendeu, no último domingo (8), dois suspeitos por tráfico de drogas na Vila Pomar, em Mogi das Cruzes. Com eles, foram apreendidos 85 porções de maconha, 728 porções de cocaína e 204 porções de crack. Segundo a polícia, o peso total de todos os entorpecentes foi de 1,3 quilos. Além disso, foi apreendido 19 vidros de lança-perfume.

Por volta das 17h20, durante patrulhamento pelo bairro, os policiais avistaram dois suspeitos mexendo em duas sacolas plásticas no interior de um condomínio. De acordo com a polícia, o local é conhecido pelo tráfico de drogas. Desta forma, os policiais abordaram os suspeitos e localizaram as drogas dentro das sacolas.

Os suspeitos foram levados para a Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça.