Equipes da Força Tática apreenderam, no início da madrugada deste sábado (3), 600 gramas de cocaína e R$ 1,5 mil, com dois suspeitos em pontos diferentes de uma viela da Rua dos Advogados, no Jardim Itaquá, em Itaquaquecetuba.

A apreensão aconteceu durante uma incursão da polícia na localidade. Além da droga e do dinheiro, as equipes também encontraram um caderno de anotações, com possíveis informações sobre o fluxo de tráfico. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.