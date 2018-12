Força Tática detém adolescente com veículo furtado no Jardim Leblon Jovem disse ter comprado carro por R$ 500 de um indivíduo - desconhecido - no Distrito de Palmeiras

Por Marcus Pontes - de Suzano 20 DEZ 2018 - 09h36

Veículo furtado foi recuperado pela Polícia Militar Foto: Polícia Militar/Divulgação Policiais da Força Tática detiveram um adolescente, de 17 anos, após uma perseguição a pé, no Jardim Leblon, em Suzano, durante a manhã dessa quarta-feira (19). O motivo para a fuga foi que o jovem dirigia um veículo furtado. Outro homem foi encaminhado à Delegacia, porém, foi ouvido e liberado. O suspeito foi encontrado, em um patrulhamento de rotina do grupamento especial da PM, na Rua Alberto Neto. Com a chegada dos policiais, dois ocupantes do VW Gol desceram e saíram correndo. A fuga se estendeu por mais 300 metros. Os agentes verificaram e descobriram que o veículo utilizado pelo adolescente tinha sido furtado no dia 17 de dezembro, em Mauá. A respeito do fato, o jovem disse que o comprou de um indivíduo por R$ 500. Ele, porém, não revelou os detalhes da transação. Afirmou também que sabia sobre a origem ilícita, ou seja, ele tinha ciência de que o carro era produto de crime. Já o segundo indivíduo contou ter pegado carona com o colega. Disse ainda que correu, após ver que o adolescente tinha fugido. Ambos foram encaminhados à delegacia. No entanto, o adolescente foi apreendido por receptação, enquanto que o segundo rapaz foi ouvido e liberado.

Leia Também