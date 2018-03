Força Tática detém dois e interrompe série de assaltos em Mogi

Dois assaltantes fizeram uma série de assaltos no Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes. Os bandidos chegaram a realizar, pelo menos, cinco roubos em questão de poucos minutos. No entanto, a dupla foi presa pela Força Tática, do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M). Foram recuperados dois veículos, três celulares, R$ 357, além de uma pistola falsa.

A ação ocorreu nessa quarta-feira (7). A informação sobre a prisão desses indivíduos foi divulgado durante a tarde desta quinta-feira (8). Segundo a polícia, a dupla começou a praticar os assaltos nas ruas João Batista Fittipaldi e Elgin. Nestes locais, dois pedestres tiveram pertences levados.

Em seguida, os bandidos roubaram um carro e mais uma pessoa. Quando fugiam, eles acabaram perdendo o controle e batendo o carro. Isso, porém, não interferiu e eles conseguiram pegar outro veículo.

A série de assaltos foi passada para o Centro de Operações da PM (Copom). Viaturas da Força Tática foram para áreas determinadas, que poderiam servir como rota de fuga dos criminosos. Em um desses pontos, na Rua Flora Benedita de Almeida, a dupla foi encontrada. Eles subiram telhados de casas do bairro, mas acabaram sendo detidos.

Ambos foram levados ao 2º Distrito Policial (DP) sendo reconhecidos pelas vítimas. Eles responderão por roubo.

Ainda segundo a PM, a cada assalto praticado, a dupla tinha o respaldo e proteção de bandidos em um carro branco. No entanto, esses indivíduos não foram localizados.