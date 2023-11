Força Tática liberta vítimas e prende dois por roubo e sequestro em Itaquá

Policiais militares da Força Tática do 35° Batalhão prenderam dois homens suspeitos de praticar roubo mediante sequestro nesta quarta-feira (1) em Itaquaquecetuba.

Policiais em patrulhamento pela rua Piauí encontraram um veículo modelo Hyundai/Creta abandonado na via. Ao procurar no sistema não constava como roubo. Ao tentarem contato com o proprietário, veio à tona tratar-se de roubo e que as vítimas foram sequestradas.

A equipe intensificou o policiamento pelas imediações e encontrou um outro veículo ocupado por dois homens que esboçaram atitude suspeita.

A PM realizou a abordagem e localizaram os pertences das vítimas na posse dos suspeitos, que confessaram a autoria do crime.

Os suspeitos indicaram um endereço na rua Guaporé, como sendo o local do cativeiro. No endereço indicado, as vítimas foram localizadas e libertas ilesas pela equipe. Também encontraram um simulacro de arma de fogo.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde os suspeitos permanecem presos e os pertences restituídos às vítimas.