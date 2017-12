Força Tática prende duas pessoas após perseguição por ruas do Jardim Gardênia Azul

Duas pessoas foram presas depois de uma perseguição policial, em Suzano. A fuga se iniciou após os suspeitos terem roubado um veículo na Rua Monsenhor Nuno, na região central da cidade. De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla foi detida numa comunidade, localizada no Jardim Margareth. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central.

O crime teria ocorrido durante a madrugada de domingo (3). Após terem levado o veículo, a vítima conseguiu comunicar o assalto a polícia. Buscas foram feitas na região, sobretudo, os policiais seguiram para uma possível rota de fuga dos bandidos.

Na Avenida João Batista Fitipaldi, o carro roubado foi encontrado. Os bandidos fugiam no sentido oposto ao da viatura. Assim, os policiais retornaram e deram início ao acompanhamento. Sinais sonoros foram emitidos, mas, o motorista do veículo roubado não obedeceu-os. A fuga se estendeu para o Jardim Gardênia Azul. Lá, os suspeitos conseguiram descer do carro e fugir a pé para uma comunidade de famílias carentes, localizada no Jardim Margareth.

Os PMs fizeram o cerco e conseguiram deter a dupla. No entanto, a polícia não informou se algum tipo de armamento foi localizado. Assim, os suspeitos foram levados à Delegacia Central. Na unidade policial, a dupla confessou o crime.