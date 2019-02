Força Tática prende grupo suspeito de roubos na Vila Amorim e Jardim Imperador

Policiais da Força Tática capturaram um grupo de ladrões suspeito de praticar assaltos em Suzano. Os roubos ocorreram em bairros da cidade, como Vila Amorim e Jardim Imperador. A ação, que culminou nas prisões, foi nessa terça-feira à noite (19). Um revólver carregado e dois carros foram apreendidos.

O carro dos bandidos, um GM Corsa, prata, já era procurado há dias. No sábado (16), o grupo roubou um Hyundai I30, no Jardim Imperador. A vítima anotou a placa do veículo utilizado pelo bando e passou à Central de Operações da Polícia Militar (Copom).

Policiais encontraram o veículo dos bandidos na Vila Amorim. Houve perseguição. Os bandidos tentaram fugir, contudo, foram capturados na Avenida Brasília. O bando não estava com nenhum item ilícito. Mas, foi encontrado um revólver calibre 38 no interior do veículo.

O grupo revelou aos policiais que a intenção era a de utilizar o Hyundai I30 roubado, na semana passada, para cometer assaltos nessa terça-feira à noite, principalmente na Vila Amorim.

Na delegacia, a vítima reconheceu o grupo, composto por jovens de 17 a 20 anos, como sendo os autores do assalto.