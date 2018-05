Força Tática prende quadrilha que realizava roubos no Jardim Califórnia

A Força Tática prendeu em flagrante, no sábado (19), em Itaquaquecetuba, uma quadrilha - de quatro integrantes - que realizou mais de quatro roubos no bairro Parque Residencial Jardim Califórnia. Eles estavam dentro de um carro, produto de roubo de Arujá, quando foram detidos. Um simulacro de pistola foi apreendido.

Equipes da Força Tática realizavam patrulhamento pela Rua Bonsucesso, no Jardim São Jerônimo, quando depararam com um veículo Palio, produto se roubo de Arujá, do bairro Aracília. Nele, estavam os quatro suspeitos, que na hora foram detidos. Um simulacro de pistola também foi encontrado dentro do carro. Com os detidos, foram encontrados celulares e milhares de objetos pessoais.

Todos os indivíduos eram maiores. Somente um deles tinha passagem criminal por tráfico de drogas.

Durante o registro da ocorrência, na Delegacia Central de Itaquá, compareceram quatro vítimas que informaram serem estes os autores de roubo pela Estrada Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, no Parque Residencial Jardim Califórnia.