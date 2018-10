Força Tática prende suspeito com celulares e moto roubada no Jardim Luella

Perseguição a uma moto roubada terminou com um homem detido, nesta segunda-feira (8), na Rua Regino Alves de Almeida, no Jardim Luella, em Suzano. De acordo com a Polícia Militar, na casa do suspeito, foram encontrados 11 celulares. Destes, três eram roubados.

Policiais da Força Tática encontraram com o suspeito na Rua Biotonico. O bandido chegou a escapar momentaneamente do cerco da polícia, sobretudo, foi detido instante depois. Com ele, foi encontrado um celular roubado.

Devido ao encontro do aparelho, os policiais seguiram à residência do suspeito, no Jardim Cacique. Lá, foram encontrados mais dez celulares, sendo que, dois eram roubados. A polícia não divulgou detalhes sobre o depoimento do indivíduo.

Investigação

A Polícia Civil deve analisar se todos os celulares são de origem ilícita. Ou seja, foram roubados de pedestres ou lojas. A polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central da cidade.