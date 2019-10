Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Saúde

Policiais da Força Tática prenderam, na tarde de terça-feira (29), um suspeito por tráfico de drogas no Jardim Saúde, em Suzano. Com ele, foi apreendido 198 embalagens de maconha, oito frascos de lança perfume, 80 papelotes de cocaína, celular e dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia Central.

Por volta das 16h50, policiais militares receberam denúncia para atender uma ocorrência sobre tráfico de drogas na Estrada Katsumata. No local, encontraram um suspeito que, ao perceber a chegada da viatura, saiu correndo com uma mochila nas costas. O suspeito tentou se esconder dentro de uma chácara, mas foi detido.

No bolso da calça do suspeito foi achado um celular e R$ 240. Já na mochila, que foi jogada pelo suspeito durante a fuga, a polícia localizou 198 embalagens de maconha, oito frascos de lança perfume e 80 papelotes de cocaína. A polícia contou com ajuda da equipe do Canil para encontrar a mochila.

Questionado sobre os fatos, o suspeito confessou a prática de tráfico de drogas.

As drogas foram apreendidas pela polícia.