Força Tática prende suspeito por tráfico de drogas no Jardim Cacique

Equipes da Força Tática prenderam um jovem, de 23 anos, por suspeita de tráfico de drogas no Jardim Cacique, em Suzano. Além de dinheiro, foi apreendido 556 unidades de drogas com o suspeito. O caso foi registrado, no último final de semana, na Delegacia Central da cidade.

De acordo com a polícia, o suspeito tentou fugir, mas foi detido na Rua Germano Fiamini. Com ele, foi encontrado 121 papelotes de maconha, 224 invólucros de cocaína, 164 eppendorfs de crack e 47 frascos de lança perfume, além de R$ 305.

O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.