Força Tática recupera moto de luxo em Suzano

Policiais da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar de Suzano detiveram um jovem de 19 anos, suspeito de receptar uma motocicleta avaliada em mais de R$ 100 mil reais, na última terça-feira (18) no Miguel Badra.

Segundo a PM, os policiais receberam uma denúncia sobre um jovem que estaria transitando em uma motocicleta, que possivelmente era um produto roubado.

Equipes da Força Tática se deslocaram até o local, um terreno com várias residências e, no corredor encontraram a motocicleta Ducati Multistrada vermelha, coberta com uma lona e estacionada próximo à casa do jovem.

O suspeito disse que um amigo havia pedido para guardar a moto no seu quintal e que não sabia ao certo a procedência do veículo.

Os policiais consultaram os números do chassi e constataram que a moto havia sido roubada no último dia 23 de setembro no bairro da Penha, zona leste da capital paulista.

O suspeito permaneceu preso depois de autuado por receptação no distrito policial.