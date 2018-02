Forças de segurança de Itaquá divulgam balanço de operação

Ao todo, 82 pessoas abordadas 88 veículos – carros e motos – vistoriados, uma máquina caça-níquel apreendida, além de um automóvel recuperado e a recaptura de um foragido da Justiça. Os números fazem parte do balanço divulgado nesta quinta-feira (8) sobre a “Operação Policial Conjunta”, que reuniu as forças de segurança de Itaquaquecetuba.

A ação foi desenvolvida nesta quarta-feira (7) na região do Jardim Caiuby. As polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) desencadearam a operação, com foco principal em impedir a prática de crimes, tais como: roubo, furto, prostituição, homicídio, entre outros.

Para o delegado do 1º Distrito Policial (DP), Eliardo Amoroso, o trabalho realizado pelas forças de segurança proporciona ao munícipe sensação maior de segurança, bem como é um importante instrumento para reduzir, ainda mais, os índices criminais da região.

“Desde que começamos a realizar trabalho conjunto entre as força de segurança, o resultado foi da redução dos índices criminais de homicídio no ano passado. Claro, juntamente com o excelente trabalho do Dr.Rubens, que é o delegado responsável pelas investigações de crimes violentos na cidade. É neste contexto que retomamos as referidas operações em 2018, visando coibir os crimes contra o patrimônio, em especial roubos e furtos”.