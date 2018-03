Forças de segurança de Itaquá prendem dois por tráfico

As forças de segurança de Itaquaquecetuba prenderam, no intervalo de 12 horas, duas pessoas por tráfico de drogas. As ações ocorreram em bairros distintos da cidade. Em um deles, a Polícia Militar (PM) localizou cerca de R$ 2,9 mil, que eram da arrecadação da venda de entorpecentes.

A primeira ocorrência foi nessa sexta-feira à tarde (9). Os guardas, da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam), patrulhavam pelo Jardim Paineira, quando suspeitaram de um indivíduo na Rua Serra dos Aimores. Na ocasião, os agentes municipais localizaram 15 porções de cocaína.

Quanto às drogas, o suspeito alegou ser usuário de drogas, portanto, a quantia seria para consumo próprio. Mas, segundo os GCMs, a versão é controversa. Na última semana, o mesmo indivíduo foi levado à delegacia por agentes municipais. Porém, um adolescente que estava com ele assumiu a posse das drogas.

Segundo caso

O segundo caso ocorreu durante a madrugada deste sábado (10). Policiais Militares (PMs) detiveram um homem, no Parque Califórnia. O jovem, que não teve a idade revelada, foi estava com uma alta quantia em dinheiro. Ele afirmou que o valor era proveniente da venda de drogas.