Forças de segurança de Suzano prenderam quase três pessoas por dia

As forças de segurança de Suzano prenderam nos últimos cinco meses quase três pessoas por dia. De janeiro a maio deste ano, 432 foram presos em flagrante ou decorrente a mandado de prisão. Esse é segundo melhor período dos últimos cinco anos, atrás apenas de 2017, quando 434 pessoas foram presas. As informações estão disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os últimos cinco meses foram marcados por diversas ações na cidade, em especial o combate a roubos, furtos e ao tráfico de drogas. Para se ter ideia, o maior número de pessoas presas foi justamente por serem flagradas cometendo algum crime; no total, foram 299. Em razão de mandados de prisão, o número de criminosos capturados foi o de 133.

O melhor período dos últimos cinco anos foi o de 2017. No total, 434 pessoas foram presas. Destas, 304 resultado de flagrantes e 130 por mandados de prisão expedidos pela Justiça.

Em seguida vem o ano de 2015, quando 410 foram presos. Seguido de 2014, totalizando 393 pessoas presas. Em 2016, o número de prisões foi de 386, sendo 291 em flagrante e 95 decorrente a mandado.

No ano passado, 370 foram presos de janeiro a maio.