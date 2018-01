Homem é encontrado morto dentro de carro em Jundiapeba

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro, no Distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes. Além da vítima, outro homem foi baleado no mesmo local e levado ao Hospital Luzia de Pinho Melo. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O crime ocorreu no início da noite desta sexta-feira (5). A ocorrência foi por volta das 19 horas, na Rua Otacílio Barbosa de Goes. A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local, onde duas pessoas foram baleadas. Quando chegaram, os policiais encontraram o corpo de Silva dentro de um GM Astra.

A segunda vítima encontrada no local do crime foi levada ao hospital. O estado de saúde não foi divulgado. A Polícia Civil investiga se este segundo ferido tem alguma relação a morte violenta, ou se teria sido atingido quando passava pela via em que ocorreu o crime.

O documento do veículo foi apreendido pelos agentes e a ocorrência registrada como homicídio e tentativa de homicídio no 2º Distrito Policial de Mogi.