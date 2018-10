Frentista é baleado após bandidos 'se revoltarem' com valor dado em assalto

A polícia ainda está à procura do grupo que assaltou um posto de combustível e atirou contra o frentista, de 43 anos, por 'se revoltarem' pelo valor entregue pela vítima. O caso aconteceu na Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31), no bairro Ipelândia, em Suzano. O fato foi na quarta-feira (24), mas, as informações só foram divulgadas esta sexta-feira (26).

Câmeras de monitoramento filmaram a ação. O DS ainda não obteve acesso às imagens. Porém, segundo o boletim, a vítima afirmou que um bando formado por quatro ladrões chegou ao posto de combustível, por volta das 22h30. O grupo estava em um VW Parati.

Em seguida, os ladrões obrigaram a vítima a entregar R$ 325, um celular e, além de tudo, 34,5 litros de gasolina. Mesmo não esboçando nenhuma reação, os ladrões deram duas coronhadas na cabeça da vítima e um tiro no pé esquerdo. Depois, fugiram e o paradeiro ainda é desconhecido.

A Polícia Militar foi chamada, mas, não conseguiu encontrar os ladrões. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro (PS) Municipal. Ele passou por cirurgia e foi liberado.

O caso segue sob investigação. O inquérito policial deve ser analisado pelo 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras, já que o crime aconteceu naquela região.