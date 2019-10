Frentista é esfaqueado na frente de bar no Jardim América

Um frentista, de 54 anos, foi esfaqueado na virilha, no abdômen e nos braços, durante briga em um bar em Itaquaquecetuba. De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima passou por cirurgia no Hospital Santa Marcelina e não corre risco de morte. O suspeito de ter praticado o crime fugiu. O caso foi registrado na tarde deste domingo (6).

Caso

Por volta das 16 horas, a mulher do frentista o encontrou na frente de casa esfaqueado. Ele contou que estava num bar, no Jardim América, onde se envolveu em uma briga e foi esfaqueado por um suspeito.

Depois das facadas, populares tentaram socorrer a vítima para casa. No entanto, o frentista desmaiou no meio do caminho e foi deixado em frente de casa.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o frentista para o Hospital Santa Marcelina, onde passou por cirurgia e já está se recuperando.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e estiveram no local dos fatos. Contudo, o autor do crime fugiu.