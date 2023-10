Hospital registra boletim de ocorrência e afasta funcionária suspeita de furtar medicamentos

Uma mulher, que trabalhava no Hospital Luzia de Pinho Melo, foi demitida por furtar medicamentos e itens de saúde. As informações foram confirmadas pelas secretarias de Saúde e Segurança do Estado.

Segundo a SSP, o caso foi registrado como furto e a autoridade policial do 1° DP de Mogi das Cruzes aguarda os laudos do Instituto de Criminalística (IC), que estão em elaboração, para análises.

Já a secretaria de Saúde adiantou que a funcionária foi desligada do quadro de funcionários "de forma imediata".

"A unidade reorientou todos os colaboradores quanto às condutas adotadas durante a prestação dos serviços", disse a nota da secretaria que afirmou que novas medidas de segurança estão sendo estudadas "e serão aplicadas com o objetivo de fortalecer a segurança dos funcionários".