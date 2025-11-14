Funcionária é agredida dentro do Posto Médico Barreto de Arujá

Uma funcionária do Posto de Atendimento Médico Barreto foi agredida durante o trabalho, nesta sexta-feira (14), no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá.

Em nota, a Prefeitura de Arujá informou que a suspeita compareceu à unidade solicitando que os exames laboratoriais de sua mãe fossem adiantados, embora já houvesse faltado a um agendamento anterior.

Foi explicado a ela que não seria justo com os demais pacientes que estavam aguardando, momento em que ela se aproximou da funcionária e a agrediu fisicamente. A agressão não foi revidada.

A administração municipal relata que, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, afastaram a suspeita. Todos os envolvidos foram até a Delegacia de Arujá.

“A Secretaria de Saúde reitera que, de fato, não existia motivo para a irresignação da munícipe e acrescenta que nada justifica agressão a servidores públicos, especialmente aos profissionais da saúde que estão ali para ajudar a população”, finalizou em nota.

O DS ainda não conseguiu contato com a suspeita.