Funcionária é agredida dentro do Posto Médico Barreto de Arujá

Uma funcionária do Posto de Atendimento Médico Barreto foi agredida durante o trabalho, nesta sexta-feira (14), no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá.
Em nota, a Prefeitura de Arujá informou que a suspeita compareceu à unidade solicitando que os exames laboratoriais de sua mãe fossem adiantados, embora já houvesse faltado a um agendamento anterior.
Foi explicado a ela que não seria justo com os demais pacientes que estavam aguardando, momento em que ela se aproximou da funcionária e a agrediu fisicamente. A agressão não foi revidada.
A administração municipal relata que, com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, afastaram a suspeita. Todos os envolvidos foram até a Delegacia de Arujá.
“A Secretaria de Saúde reitera que, de fato, não existia motivo para a irresignação da munícipe e acrescenta que nada justifica agressão a servidores públicos, especialmente aos profissionais da saúde que estão ali para ajudar a população”, finalizou em nota.
O DS ainda não conseguiu contato com a suspeita.