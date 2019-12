Funcionário de empresa de logística é preso por furtar combustível de veículos

O funcionário de uma empresa de logística de Itaquaquecetuba foi preso sob suspeita de desviar combustível de veículos. O esquema, que ocorria há dois meses, foi descoberto na quinta-feira, 19, por guardas civis municipais (GCMs).

Segundo a corporação, o local em que ocorriam os desvios foi alvo de denúncia anônima. Relatos indicavam que uma carreta cegonha, com seis veículos na carroceria, e um veículo de passeio entraram, de forma simultanea, em um terreno na Rua Goiás, no bairro Morro Branco.

Até então, a suspeita dos guardas era a de que tal situação pudesse se tratar de um sequestro. A equipe bravo, da Rotam - grupamento especial da GCM de Itaquá - foi à região, para verificar a denúncia. Os agentes desceram a pé e entraram no local de forma tática.

Na oportunidade, os guardas encontraram apenas um homem dentro de um dos carros. Ele foi revistado, mas nenhum item ilícito foi localizado. Os agentes municipais verificaram, no entanto, os carros encontrados não tinham queixa de furto ou roubo.

O esquema de desvio foi descoberto, após análise no veículo em que o homem foi encontrado. Os GCMs viram que havia um sistema de uma mangueira conectada no motor do carro, seguindo para dentro do automóvel, onde havia um galão abastecido por meio da própria bomba de combustível.

Ao ser questionado, o homem contou estar trabalhando na empresa de logística há cerca de dois anos e meio. E falou ter iniciado a desviar combustível há aproximadamente dois meses. O esquema funcionava da seguinte forma: o homem abastecia os galões e, depois, os deixava em casa para uso particular. Depois retornava ao destino determinado pela empresa, para descarregar veículos que iriam para leilão.

Ainda segundo a corporação, o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado. O caso foi registrado no distrito central da cidade.