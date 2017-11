Funcionário do Creas no Centro de Suzano é atacado com golpe de facão e suspeito é preso

Um funcionário público do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) ficou ferido após ser atacado com golpe de facão por um usuário do equipamento público. O fato aconteceu nesta quinta-feira (9), na Rua Doutor Deodato Wertheimer, na região central de Suzano. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o suspeito foi preso próximo ao local do crime. Pelo menos, três facões foram encontrados e apreendidos com o agressor.

O ataque ocorreu durante a manhã. O suspeito chegou ao local alterado e com sinais de agressividade. Os funcionários do Creas iniciaram uma conversa para tentar acalmá-lo. No entanto, as tentativas foram insuficientes. Isto porque o agressor continuou a ofendê-los, inclusive tirando um facão de dentro da bolsa.

Em seguida, o suspeito tentou atingir o pescoço de um funcionário. Para se defender, a vítima colocou o braço na frente. Depois de atacá-lo, o agressor saiu correndo. A vítima foi levada ao Pronto-Socorro (PS) Municipal com ferimentos leves no braço e mão, onde foi medicado e liberado.

A guarda fez rondas na região e conseguiu encontrar o suspeito nas imediações ao local do crime. Segundo a GCM, o suspeito negou ter cometido o crime, bem como não apresentou um motivo para tal ato. Com ele, foram encontrados três facões, sendo um com marcas de sangue.

O caso será registrado na Delegacia Central. A GCM não soube informar se o suspeito poderá responder pelos crimes de tentativa de homicídio, ou de lesão corporal dolosa – quando há intenção.