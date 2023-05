Fundo Social de Itaquá abre inscrições para cursos e workshop

O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas até quinta-feira (25) para cursos de corte e costura, manicure e pedicure, artesanato e cabeleireiro, assim como para o workshop de ballotine de frango, que é um frango assado em formato de rocambole recheado.

A inscrição deve ser feita presencialmente na Casa de Cursos (rua Dirce Passos, 14 – Centro), das 8h às 16h, sendo necessário apresentar RG e comprovante de endereço, residir em Itaquá e ter a partir de 16 anos.

"Estamos abrindo mais oportunidades para os munícipes que desejam se profissionalizar, obter uma renda extra ou abrir o próprio negócio. Nossa unidade é bem localizada e oferece cursos rápidos pensando na praticidade", destacou a presidente do Fundo Social, Mila Prates Queroz.

Cada modalidade do curso tem um mês e meio de duração e as aulas começam na próxima segunda-feira (29).