Funileiro é assassinado a tiros na Estrada Fazenda Viaduto

O funileiro Walfredo Francisco Chagas, de 61 anos, foi assassinado a tiros nesta segunda-feira (3), na Estrada Fazenda Viaduto, em Suzano. De acordo com as primeiras informações, uma segunda pessoa também estaria com a vítima, mas não foi encontrada.

Policiais militares e investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes estão no local. Peritos da Polícia Cientifica são aguardados.

Carro branco

A polícia pouco pode responder sobre o crime, já que não há câmeras de monitoramento no local. Mas, detalhes específicos poderão ajudar na investigação.

Testemunhas relataram aos policiais que viram um carro branco seguindo o idoso e o garupa - ainda não identificado. Depois, atirou várias vezes. Ao menos, três disparam atingiram a vítima no pescoço e tórax.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia buscava mais detalhes para poder identificar o atirador.