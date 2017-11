Furto em restaurante: homem é preso em flagrante com 83 produtos avaliados em R$ 3,9 mil

A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante na madrugada desta sexta-feira (3) um homem, de 35 anos, furtando um restaurante localizado na Vila Amorim, em Suzano. Com ele foram apreendidos 83 produtos, que são avaliados em R$ 3.943.

Por volta das 03h55, policiais receberam denúncia, a qual afirmava ter um índividuo furtando produtos de um estabelecimento na Avenida Brasília. Quando chegaram ao local, observaram o criminoso descrito saindo da loja com alguns produtos em mãos e efetuaram a abordagem.

Na ocasião, o autor já tinha furtado quatro latas de refrigerante (R$ 15), uma televisão (R$ 3,8 mil), oito pacotes de bolacha (R$ 16), dois quilos de carne bovina (R$ 25), 19 chocolates (R$ 25), 48 doces de tipos diferentes (R$ 20), toalha de rosto (R$ 12) e R$ 30.

O ladrão foi encaminhado para a Delegacia Central, onde o caso foi registrado. Os produtos do restaurante foram devolvidos a proprietária do local. Além disso, a polícia pediu perícia no local devido o arrombamento que o autor realizou.