Galos enjaulados são resgatados pela polícia em sítio de Mogi

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou neste sábado (10) galos em situação de maus-tratos. Os animais estavam enjaulados em local inapropriado num sítio, no Distrito de Sabaúna, em Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, a suspeita inicial é de que as aves participavam de rinhas –- a prática de organizar ou participar de rinha é crime ambiental, definido no artigo 32 da lei federal 9.605/98.

A ocorrência foi atendida pelos cabos Expedito e Santiago. O sítio, localizado na Estrada Romilda Pecorari Nor, foi alvo de denúncia anônima sobre a possível existência de uma rinha de galo.

Os PMs confirmaram que as aves estavam em situação de maus-tratos. A área era inapropriada, tinha pouca iluminação e ventilação, bem como estava com excesso de sujeira. A PM encontrou e levou o dono do sítio ao distrito central da cidade.

No 1º DP de Mogi, o suspeito confirmou ser dono de boa parte dos galos. Em 2013, o homem respondeu por uma situação semelhante de maus-tratos.

Rinha

Segundo a polícia, as lesões encontradas em boa parte das aves mostra que elas podem ter participado rinhas. A suspeita é decorrente a ferimentos específicos. Até o fechamento deste texto, o caso ainda era registrado.