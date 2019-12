Gangue com sete indivíduos ataca e rouba pai e filho em praça de Suzano

Uma gangue atacou pai e filho e roubou um celular durante a noite de terça-feira, 10, na Avenida Tere Nigri, no bairro Cruzeiro do Sul, em Suzano. Segundo a Polícia Civil, um adolescente, 14 anos, foi linchado após ter participado do crime. Uma investigação busca identificar o restante do bando.

O ataque aconteceu próximo à uma praça pública. Sete indivíduos cercaram pai e filho. Eles roubaram um celular, que está avaliado em R$ 500. Na fuga, porém, um dos integrantes do bando foi contido e linchado por populares. A Polícia Militar foi avisada sobre o crime.

Quando policiais chegaram à região, a multidão se dispersou. O adolescente foi levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Segundo a polícia, o adolescente contou que estava andando de bicicleta com amigos, quando eles propuseram de roubar uma pessoa. Disse também que o ataque foi aleatório. E que, em razão de não ter entendido a intenção dos amigos, ficou parado e foi detido por populares.

Até o fechamento desta reportagem, a polícia não tinha informações quanto ao paradeiro do restante da gangue.