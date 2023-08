'Gangue da Batida': Polícia Civil cumpre mandados e prende dois em Mogi

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu, na manhã desta terça-feira (15), dois homens suspeitos de integrarem a "gangue da batida", em cumprimento a mandados de prisão temporária. A gangue teria tentado fazer ao menos uma vítima na Rodovia Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes.

As investigações - realizadas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes - descobriram a existência da quadrilha após uma tentativa de roubo ocorrida no último dia 18 de julho, em Mogi. Na ocasião, a mulher relatou que transitava pela Mogi-Dutra, no sentido Mogi, quando um Ford Ka se aproximou e colidiu com seu veículo.

Ao descer do carro para ver o que havia acontecido, a vítima foi abordada por três indivíduos que a seguraram e a ameaçaram com uma arma de fogo, obrigando a mulher a entrar no carro. Desesperada, a vítimase desvencilhou, correu pelo acostamento da rodovia, atravessou para o sentido oposto e pediu por socorro, sendo acolhida por um caminhoneiro.

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram com o encontro de um Honda Civic em São Paulo, que não havia sido notado pela vítima, mas que foi constatado e apontado pela Polícia Militar como parte da ação dos bandidos. O veículo foi localizado por policiais militares durante uma varredura após o crime, na região do Itaim Paulista, Zona Leste da capital.

Havia quatro ocupantes no carro. De acordo com a Polícia Civil, a vítima insistiu em dizer que havia apenas um veículo na ação (o Ford Ka), mas exames periciais levaram a Polícia a identificar um dos integrantes do veículo localizado em Itaim (Honda Civic) como autor da tentativa de roubo na Mogi-Dutra.

A prisão temporária dos quatro foi requisitada à Justiça, que deferiu o pedido. Os quatro mandados de prisão temporária foram cumpridos na manhã desta terça por policiais do SIG, com apoio de outros departamentos da Seccional de Mogi, culminando em duas prisões. Outros dois indivíduos seguem sendo procurados.

Ao ser detido, segundo a Polícia, um dos suspeitos confessou o crime e explicou o modus operandi da quadrilha: disse que os integrantes dos veículos escolhiam a vítima e que, em seguida, um dos carros ultrapassava o veículo da pessoa e reduzia, obrigando o condutor a diminuir a velocidade também. O segundo carro tinha a missão de colidir com o veículo da vítima e obrigá-la a descer para ver o que aconteceu. Os criminosos davam andamento à ação descendo dos carros e rendendo a vítima.

Após a vítima escapar, os criminosos se reuniram e abandonaram o Ford Ka. Os quatro embarcaram no Honda Civic e, momentos depois, foram abordados pela Polícia Militar.