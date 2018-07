Gangue da 'Marcha Ré' furta dois comércios na área central de Mogi

Bandidos arrombaram e furtaram duas lojas na área central de Mogi das Cruzes durante a madrugada desta quinta-feira (12). O bando usou um GM Cobalt para destruir portas de aço, com a famosa modalidade da 'gangue da marcha ré'. Levantamento mostra que este tipo de crime vem ocorrendo na cidade há, pelo menos, três meses.

Segundo a polícia, os alvos foram comércios localizados em regiões distintas. Pelo menos, cinco criminosos participaram dos saques. O primeiro caso foi na Avenida Francisco Ferreira Lopes, no Distrito de Brás Cubas. Neste, a polícia não divulgou quanto e o que foi levado.

A segunda ação foi gravada por câmeras de monitoramento. O alvo foi um estabelecimento que vende peças e acessórios de motos, no cruzamento da Avenida Francisco Rodrigues Filho e a Rua Plínio Marques. Nas filmagens, é possível ver quando o carro dos ladrões passa pela loja e retorna. Ao subir na calçada, três criminosos ficam observando a movimentação da rua.

Em seguida, o carro fica posto de forma que atinja em cheio a porta de vidro e aço. Do arrombamento para o saque, os criminosos levaram cerca de 2 minutos para furtar 19 capacetes.

De acordo com a PM, patrulhas foram reforçadas no perímetro central desde quando se iniciaram os furtos. No entanto, desta vez, os bandidos conseguiram escapar. Até o fechamento desta reportagem, a polícia não havia identificado nenhum dos criminosos.