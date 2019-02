Gangue de motoqueiros promovem arrastão em principais vias do Casa Branca e Centro

Uma gangue de motoqueiros promoveu uma série de assaltos, no domingo de manhã (17), em quatro das principais vias de Suzano: Rua Baruel, Avenida Antônio Marques Figueira, Rua Regina Cabalau Mendonça e Estrada dos Fernandes. O arrastão virou inquérito da Polícia Civil, que busca câmeras de vigilância para identificar e capturar o bando.

Entre as vítimas está uma guarda municipal. Em entrevista ao DS, ela revelou o receio de ser identificada, principalmente por causa de possíveis ataques à instituições, decorrente a transferência de líderes de uma facção criminosa que age no Estado. No mesmo dia, a cidade teve episódio de suposto ataque, quando um indivíduo tentou atear fogo em um ônibus intermunicipal. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o incêndio ao coletivo é investigado.

A reportagem não identificará a agente municipal por questões de segurança. Segundo ela, os bandidos não conseguiram roubá-la, pois correu e se escondeu, próximo ao quartel do Tiro de Guerra. Foi dela a confirmação sobre o expressivo número de bandidos em motocicletas, os denominando como 'piratas do asfalto'.

"Eram mais ou menos uns 12 ladrões. Eles estavam em seis motos. Eu corri, depois que um deles anunciou o assalto e disse que me mataria. Não recomendo isto, mas fiquei receosa por causa das notícias sobre possíveis ataques", explicou ela.

Depois de escapar do assalto, a agente municipal frisou que os bandidos continuaram os assaltos. Um vídeo enviado ao WhatsApp do DS mostra uma abordagem, na Rua Regina Cabalau Mendonça. Na ocasião, duas pessoas aguardavam o ônibus. "Tenho muitos amigos guardas e policiais. Recebemos informações sobre outros roubos em vias importantes", disse.

Arrastão e morte

A GCM também comentou que bandidos estariam praticando arrastão no Jardim Nova América, durante a noite dessa segunda-feira. Para ela, as ações são isoladas, mas criminosos estão vindo ao município para cometer vários assaltos. "Ontem (segunda-feira), um senhor foi morto. Informações dão conta de que esse Peugeout está envolvido em mais assaltos", finalizou.