Garota de 10 anos sofre com insultos racistas em escola da rede estadual em Suzano

Uma garota, de 10 anos, foi alvo de ofensas racistas e bullying por causa dos cabelos cacheados. Os insultos ocorreram numa escola da rede estadual, na Vila Fátima, em Suzano. Segundo familiares, em razão das ofensas, a menina deixou de ir à escola. Em nota, a Secretaria da Educação do Estado afirmou que os responsáveis pelos insultadores foram acionados e compareceram ao local para uma reunião (confira nota completa abaixo).

Os episódios de racismo se intensificaram há cerca de uma semana. Por conta dos cabelos cacheados, a garota começou a ser alvo de insultos e zombarias praticados por quatro jovens, da mesma idade. Segundo a família, as ofensas atingiram a menina de tal forma, que, desde então, ela perdeu o apetite para ir à escola e deixou de sair de casa.

Familiares também relatam que a direção da escola teria ciência dos fatos, contudo, segundo eles, nenhuma providência foi tomada. A reportagem aguarda posição do Estado sobre o fato.

Devido às ofensas racistas, a mãe da garota registrou Boletim de Ocorrência (B.O.). A Polícia Civil vai instaurar um inquérito policial para investigar o caso.

Protesto

Ainda de acordo com a família da vítima, um protesto, em repúdio às ofensas racistas, está programado para ocorrer na próxima terça-feira, 29, em frente à escola.

Nota de resposta

A Diretoria Regional de Ensino de Suzano informa que todas as escolas trabalham com a resolução de conflitos com foco na conscientização, respeito ao próximo e cultura de paz.

Os responsáveis pelos alunos envolvidos já foram acionados e já compareceram para uma reunião. O supervisor será encaminhado à escola para averiguar o caso. A DE está à disposição dos pais e responsáveis para qualquer esclarecimento.

A Seduc-SP lançou neste mês, o Programa Conviva SP, que visa identificar a vulnerabilidade de cada unidade escolar para a implementação do Método de Melhoria de Convivência Escolar (MMCE). Ao garantir um ambiente harmônico no ambiente escolar, a Seduc espera elevar os índices de aprendizagem dos alunos.

As ações do projeto Escola mais Segura estão sendo realizadas de maneira integrada com o Conviva SP. Dentre as diretrizes do programa são pontuadas a participação ativa da família; política estruturada de atendimento aos alunos; estratégias de apoio e acompanhamento às equipes docentes e dirigentes no processo de ensino-aprendizagem; além do fortalecimento da rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com aproximação entre os serviços de assistência e saúde mental.