Garoto morre ao ser atropelado por ônibus em Poá; trânsito é alterado

Um garoto morreu ao ser atropelado e esmagado por um ônibus no cruzamento da Rua Deputado Porfírio da Paz e a Avenida Brasil, região central de Poá, durante a tarde desta quarta-feira, 18. A idade da vítima não foi divulgada.

As primeiras informações sobre o caso apontam que o garoto foi atingido por um ônibus. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O Corpo de Bombeiros enviou três equipes ao local, para tentar socorrer a vítima, mas não tiveram êxito.

Em razão do acidente com vítima fatal, o trânsito no local, em especial próximo à Prefeitura e Estação de Poá, foi alterado. Funcionários da Secretaria de Transportes realizam pontos de bloqueio em várias ruas.

A previsão é a de que peritos da Polícia Científica sejam enviados ao local. Até o fechamento desta reportagem, o caso estava em andamento.